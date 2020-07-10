Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi
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Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi

Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi Kayseri'de kurban için özel yetiştirilen 1 ton 900 kilo ağırlığındaki 'İmparator' 50 bin TL'den satışa çıkarıldı Kayseri'de Kurban Bayramı için satışa çıkarılan 1 ton 900 kiloluk boğanın sahibi, hayvanın üzerinde matador gibi poz verdi.

10.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:44

Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi

Kayseri'de kurban için özel yetiştirilen 1 ton 900 kilo ağırlığındaki 'İmparator' 50 bin TL'den satışa çıkarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de Kurban Bayramı için satışa çıkarılan 1 ton 900 kiloluk boğanın sahibi, hayvanın üzerinde matador gibi poz verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde besicilik yapan Alperen Kılıç, Kurban Bayramı için beslediği ve 'Matador' adını verdiği boğası için 50 bin TL istiyor. Canlı ağırlığı 1 ton 900 kilo gelen boğanın üzerinde matador gibi poz veren Kılıç, alıcılarını bekliyor.

Kılıç, "İmparator bize geldiğinde 4 yaşındaydı. Geldiğinde 750 kilogram canlı ağırlığı vardı. Şuan 1 ton 900 kilo arasında. Özenle, ayrı bir ilgi ve alakayla kurban için yetiştirdik. Alıcılarını bekliyoruz. Bu hayvana 50 bin TL fiyat biçtik. Et fiyatının tutacağı rakamlar, fazla bir fiyat istemedik. Alıcılarını şimdiden bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi

Kaynak: İHA

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