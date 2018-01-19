Şoke Eden Kare! Loch Eck Gölü’nde Boğulup Şehir Efsanesine Dönen Çocuk, Fotoğrafa Girdi!
İskoçya'da bir grup kadın göl kenarına yaptıkları gezi esnasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra fotoğrafa bakan gençler, arkalarındaki küçük çocuğu görünce gözlerine inanamadı.
İskoçya'da bulunan Loch Eck Gölü'nün kenarında fotoğraf çektiren 10 kişilik bir grup kız, evlerine dağılıp fotoğraflara baktıklarında şoke oldular. Fotoğrafta kim olduğu anlaşılamayan bir davetsiz misafir vardı.
O GÖLDE BİR ÇOCUK BOĞULMUŞTU
İki fotoğraf çekilmiş olan kızlar, fotoğrafların birinde yerdeki bir kütüğün arkasında kafasını uzatmış bir oğlan çocuğu gördüklerine neye uğradıklarını şaşırdılar. Geçmişte yaşanan korkunç bir kazada boğulan uyurgezer bir çocuğun boğulduğu göl, o günlerden beri kimi söylentilerin de konusu haline gelmiş durumda.
"BİZDEN BAŞKA KİMSE YOKTU" DEDİLER
Bölgenin bir özel mülk olduğunu ve o esnada orada kendilerinden başka kimse olmadığını söyleyen kızlar olaya anlam vermekte zorlanıyor.
1994'te, Emma Thompson'un oynadığı The Blue Boy isimli film, bu sularda boğulan bir çocuğun efsanesi hakkındaydı. Efsane, oğlanın hayaletinin ani ölümünden önce annesiyle birlikte kaldığı Coylet Hotel'de olduğunu iddia ediyor.
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Ilk resimde öndeki siyahli kizin elindeki maskeye ne oldu? Aaaa o da yok olmus kacin:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Buna inanan gundilerde var demek ki ne katiyorlar la sularaCevap Yaz Yayından Kaldır
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resimler birer saat arayla çekilmiş..bulutta çocukta doğruCevap Yaz Yayından Kaldır
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photoshopCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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En öndeki kızın önündede bir kelle sırıtiyor (Karton Kelle) oda öyle birseydirCevap Yaz Yayından Kaldır
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resimler çok yakın zamanlı çekilmiş ama arkadaki bulut yalnız bir resimde var onuda unutmuş olmalılar....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sezercikmi la oCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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manzarayi buldumu kacirmamis kerataCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yav he heCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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La bu bizim sezercikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kedidir o kediCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Yalan yalanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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montaj oldugu cok netCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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konu neymişCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KokmadinmiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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YalanCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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en. azından. etrafına. bakmaları. gerekirdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tüylerim diken diken olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KorkmaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır