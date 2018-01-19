Şoke Eden Kare! Loch Eck Gölü’nde Boğulup Şehir Efsanesine Dönen Çocuk, Fotoğrafa Girdi!

İskoçya'da bulunan Loch Eck Gölü'nün kenarında fotoğraf çektiren 10 kişilik bir grup kız, evlerine dağılıp fotoğraflara baktıklarında şoke oldular. Fotoğrafta kim olduğu anlaşılamayan bir davetsiz misafir vardı.

O GÖLDE BİR ÇOCUK BOĞULMUŞTU

İki fotoğraf çekilmiş olan kızlar, fotoğrafların birinde yerdeki bir kütüğün arkasında kafasını uzatmış bir oğlan çocuğu gördüklerine neye uğradıklarını şaşırdılar. Geçmişte yaşanan korkunç bir kazada boğulan uyurgezer bir çocuğun boğulduğu göl, o günlerden beri kimi söylentilerin de konusu haline gelmiş durumda.

"BİZDEN BAŞKA KİMSE YOKTU" DEDİLER

Bölgenin bir özel mülk olduğunu ve o esnada orada kendilerinden başka kimse olmadığını söyleyen kızlar olaya anlam vermekte zorlanıyor.

1994'te, Emma Thompson'un oynadığı The Blue Boy isimli film, bu sularda boğulan bir çocuğun efsanesi hakkındaydı. Efsane, oğlanın hayaletinin ani ölümünden önce annesiyle birlikte kaldığı Coylet Hotel'de olduğunu iddia ediyor.







