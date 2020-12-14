Gözleri Var Ya şarkı sözleri nedir? Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi 'Gözleri Var Ya' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi - Gözleri Var Ya şarkısıdır. Peki Gözleri Var Ya şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?