Gözleri Var Ya şarkı sözleri nedir? Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi 'Gözleri Var Ya' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
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Gözleri Var Ya şarkı sözleri nedir? Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi 'Gözleri Var Ya' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

14.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:57
Gözleri Var Ya şarkı sözleri nedir? Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi 'Gözleri Var Ya' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi - Gözleri Var Ya şarkısıdır. Peki Gözleri Var Ya şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi - Gözleri Var Ya şarkısı Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Gözleri Var Ya şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

'GÖZLERİ VAR YA' ŞARKI SÖZLERİ

Kal yanımda buna ihtiyacım var.

Son bir kere kokuna sarılsam ya.

Devirip gözlerini günleri saymadan.

Gözleri var ya

Elleri sımsıcak hani ya

Derinden vurur o beni ya

Ömrümü adarım yoluna

İsterim ben seni

kalbimde derin yazılı yeri

Gözleri beni bitirir

Ah bi senden gidemedim

Sevgilim nerde

Ah bu gönül ölür be

Hasreti yakar derinde

Seninle kalbim her şeyde

Sorardım kendime

İstemem ben diye.

Desem de kalbime

Vazgeçer mi yürekte.

GÖZLERİ VAR YA ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

10 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklenen Gözleri Var Ya şarkısı 2.4 milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede beğeni alan şarkı sözleriyle de beğenildi. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Seda Sular

Müzik: Baran Tanrıverdi

Düzenleme: Bilal Sonses

Mix mastering: Buğra Kunt

Yönetmen: Ahmet Can Tekin

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