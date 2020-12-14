Gözleri Var Ya şarkı sözleri nedir? Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi 'Gözleri Var Ya' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi - Gözleri Var Ya şarkısıdır. Peki Gözleri Var Ya şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Seda Tripkolic feat. Güven Yüreyi - Gözleri Var Ya şarkısı Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Gözleri Var Ya şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
'GÖZLERİ VAR YA' ŞARKI SÖZLERİ
Kal yanımda buna ihtiyacım var.
Son bir kere kokuna sarılsam ya.
Devirip gözlerini günleri saymadan.
Gözleri var ya
Elleri sımsıcak hani ya
Derinden vurur o beni ya
Ömrümü adarım yoluna
İsterim ben seni
kalbimde derin yazılı yeri
Gözleri beni bitirir
Ah bi senden gidemedim
Sevgilim nerde
Ah bu gönül ölür be
Hasreti yakar derinde
Seninle kalbim her şeyde
Sorardım kendime
İstemem ben diye.
Desem de kalbime
Vazgeçer mi yürekte.
GÖZLERİ VAR YA ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
10 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklenen Gözleri Var Ya şarkısı 2.4 milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede beğeni alan şarkı sözleriyle de beğenildi. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Seda Sular
Müzik: Baran Tanrıverdi
Düzenleme: Bilal Sonses
Mix mastering: Buğra Kunt
Yönetmen: Ahmet Can Tekin