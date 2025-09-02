Gözleri KaraDeniz karakterleri kim?

Dizinin açılış bölümünde izleyiciyi Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un sisli sokaklarına uzanan sürükleyici bir yolculuk bekliyor. "Keşke farklı bir dünya mümkün olsaydı" sözleriyle başlayan hikâyede, uzun bir seferden dönen Azil Kaptan, memleketi Rize'ye adım attığı anda istemeden büyük bir çatışmanın tam ortasına düşüyor. Öte yandan, Maçari ailesinin varisi Mehmet ise cezaevinden çıkışıyla birlikte hem geçmişiyle hesaplaşmak hem de hayatını derinden etkileyecek kararların eşiğine gelmek zorunda kalıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz

Rize'nin dalgalarıyla büyüyen Azil, annesi sandığı Sabriye ve aslında babaannesi olan Asiye Ana'nın gözetiminde yetişmiştir. Çocukluğu denizle iç içe geçtiği için herkes onu "denizin çocuğu" olarak tanımlar.

Özge Yağız / Güneş Aydınay

Henüz küçük yaşta anne ve babasını bir kazada yitiren Güneş, kardeşi Yunus ile birlikte teyzesi Nermin'in yanında büyümüştür. Avukat olmasına rağmen, çoğu zaman kendi hayatını değil başkalarının rollerini üstlenir: Yunus'a anne, Mehmet'in sevgilisi, Nermin'in gelini… Ancak hiçbir zaman yalnızca "kendi kimliği" olamaz.

Mehmet Özgür / Osman Maçari

Asiye ve Lütfü'nün tek çocuğu olan Osman, babasının ilgisizliği ve yasak ilişkileri yüzünden ruhsal olarak yaralanmış, annesinin istemediği bir karaktere dönüşmüştür.

Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari

Karadeniz'in sert ve güçlü kadınlarından Asiye, eşine sadakatle bağlı kalsa da ihanete uğramış, bu nedenle kalbinde derin yaralar taşımıştır.

Mustafa Açılan / Mehmet Maçari

Annesinin gözünde hep en değerli olan Mehmet, babası Osman ile hiç yakın olamamıştır. Çocukluk aşkı Güneş ile yıllar boyunca yolları kesişmiş, herkes onların evleneceğini düşünmüştür.

Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari

Rize'de büyüse de gönlü hep İstanbul'da olan Nermin, Osman'la evlenerek Maçari ailesine girmiştir. Ancak büyük şehir hayali peşini hiçbir zaman bırakmamıştır.

Erol Babaoğlu / Sado

Muzaffer'in yanına aldığı Sado, zamanla ailenin en sadık adamı ve en tehlikeli tetikçisi haline gelir.

Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz

Lütfü'nün kızı ve Osman'ın üvey kardeşi olan Havva, kalbini Sado'ya kaptırmıştır.

Eren Ören / Dursun Yılmaz

Azil'in en yakın dostu olan Dursun, onunla kardeş gibi büyümüş ve hayatlarının her aşamasını birlikte yaşamıştır.

Osman Albayrak / Kınalı

Ailesini bir yangında kaybeden Kınalı, hapiste tanıştığı Osman'a sıkı sıkıya bağlanmıştır.

Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu

Nermin'in erkek kardeşi Haki, finans konularındaki becerisi sayesinde aile işlerinde kilit bir rol oynamaya başlamıştır.

Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari

Osman ve Nermin'in kızı olan Fatoş, annesine mesafeli dururken babasına hayranlıkla bağlanmıştır.

Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu

Hırsıyla öne çıkan Ayla, lüks bir hayat hayaliyle Maçari ailesine girmeyi başarır. Önce Mehmet'e yakınlaşmaya çalışır, ardından Haki'yi etkileme yoluna gider.

Berk Ali Çatal / Sancar Eskier

Mehmet'in sırdaşı ve koruyucusu olan Sancar, küçük yaşta öksüz kalmış ve Maçari ailesinin himayesine girmiştir.

Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay

Güneş'in kardeşi Yunus, geçirdiği bir kaza sonrası ablasına anne gibi bağlanmıştır. Mehmet'ten aldığı böbrek, karakterine de yansımıştır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın üstlendiği dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi güçlü isimler bir araya geliyor.