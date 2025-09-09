Gözleri KaraDeniz 2. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

İlk bölümde izleyicileri Karadeniz'in hırçın sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan zorlu bir serüven karşılıyor. "Keşke başka bir dünya olsaydı" cümlesiyle açılan hikâyede, uzun bir yolculuğun ardından memleketi Rize'ye dönen Azil Kaptan, istemeden de olsa büyük bir mücadelenin ortasında bulur kendini. Aynı zamanda Maçari ailesinin varisi Mehmet cezaevinden çıkarken hayatını etkileyecek kritik kararlarla yüzleşir. Güneş Aydınay'ın tesadüflerle bu hikâyeye dahil olması ise dengeleri tamamen değiştirir. Aile sırlarının gün yüzüne çıktığı, aşk ve düşmanlıkların iç içe geçtiği dizinin ilk bölümü sonrasında izleyicilerin gündeminde, "Gözleri KaraDeniz 2. bölüm tek parça, yüksek kaliteyle nereden izlenir?" sorusu öne çıkıyor.

GÖZLER KARADENİZ KONUSU

Yeni dizi Gözler Karadeniz, Karadeniz'den İstanbul'a uzanan tutkulu ve gizemli bir hikâyeyi anlatıyor. Asi dalgaların çocuğu Azil, annesi bildiği kadının ölümüyle birlikte hayatının en büyük gerçeğiyle yüzleşir: O, Türkiye'nin en kudretli ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisidir. Bu gerçekle birlikte İstanbul'un karanlık dünyasına adım atan Azil, hem ailesinin sırlarıyla hem de imkânsız bir aşkla karşı karşıya kalır. Güç, ihanet ve entrikalar arasında vereceği en büyük sınav, vicdanıyla olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı dizide;

• Mehmet Özgür

• Yonca Şahinbaş

• Mustafa Açılan

• Erol Babaoğlu

• Ebru Aykaç

• Eren Ören

• Osman Albayrak

• Onur Özaydın

• Gizem Arıkan

• Berk Ali Çatal

• Türkü Su Demirel

• Özgür Çınar Deveci

• Ayten Uncuoğlu

gibi birçok başarılı oyuncu bulunuyor. Dizi, güçlü hikâyesinin yanı sıra Karadeniz'in eşsiz doğası, müzikleri ve horon geleneğiyle de ekranlara farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz: Rize'de büyüyen, "denizin evladı" olarak tanınan Azil, ailesinin sırlarıyla yüzleşir.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay: Küçük yaşta ailesini kaybeden, avukat olarak hayatına devam eden ancak hep başkalarının hayatına sıkışan bir genç kadın.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari: Ailesinin sırlarıyla şekillenen, kırgın bir adam.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari: Güçlü bir Karadeniz kadını, ihanete rağmen oğlunu tek başına büyütmüş.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari: Annesinin göz bebeği, çocukluk aşkı Güneş ile yolları hep kesişmiş.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari: İstanbul hayaliyle yaşayan, Maçari ailesine gelin gelen kadın.

• Erol Babaoğlu / Sado: Ailenin güvenilir adamı ve tetikçisi.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz: Osman'ın üvey kardeşi, Sado'ya âşık.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz: Azil'in en yakın dostu, süt kardeşi.

• Osman Albayrak / Kınalı: Osman ile hapiste tanışıp ona bağlanan karakter.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu: Nermin'in kardeşi, aile işlerinde finansal zekâsıyla öne çıkıyor.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari: Osman ve Nermin'in kızı.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu: Hırslı, aileye girerek yükselmek isteyen genç kadın.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier: Mehmet'in sırdaşı ve koruyucusu.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay: Güneş'in kardeşi, Mehmet'ten aldığı böbrek ile hayatı değişen genç.

GÖZLERİ KARADENİZ BÖLÜMLERİ

Dizinin tüm bölümleri ATV'nin resmi yayın kanalları üzerinden izlenebiliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil, intikam için İstanbul'a gelir ve hiç beklemediği bir dünyanın içinde bulur kendini. En büyük acısını yaşatan düşmanına karşı süt kardeşi Dursun ile birlikte harekete geçer. Bu yolculukta Maçari ailesinin erkekleri de yanında olacaktır. Mehmet, Azil'in gelişiyle konumunu kaybetme korkusu yaşarken, Havva ve Hidayet'in baskısıyla çıkışsız kalır.

Güneş'in, ailenin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularını bastırmaya çalışsa da, istemeden Maçari işlerine dâhil olur. Güneş'in Azil'e yakınlaşma çabası ikiliyi tehlikeli bir noktaya sürükler.

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karadenizli Azil Kaptan, yasa dışı olaylara kayıtsız kalmayarak güçlü bir düşman edinir. Aynı zamanda İstanbul'da yaşayan Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Güneş Aydınay, iş için gittiği Rize'de tesadüfen Azil ile tanışır. Bu karşılaşma, onların hem geçmiş hem de geleceklerini değiştirecek bir bağın başlangıcı olur.

Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı açıklamasıyla aile, geri dönülmez bir yola girer.