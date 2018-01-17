Gözleri Görmeyen Kuzu Beslenmede Zorluk Yaşıyor

Gaziantep'te 10 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu dünyaya geldi. Annesini bulmakta zorlanan kuzu, beslenme sırasında ise zor anlar yaşıyor

İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Bilben'in ivesil cinsi koyunundan 10 gün önce iki gözü de görmeyen bir kuzu dünyaya geldi. 10 günlük kuzu diğer hayvanlar gibi yaşama sıkı sıkı tutunurken, beslenme zamanında ise hayli zor anlar yaşıyor. Annesi yerine başka koyunların yanına giden kuzu, bakıcıların yardımıyla aradığı annesini bulup beslenebiliyor. Mehmet Bilben kuzuyu tedavi ettirmek istiyor.

Yaklaşık 100 koyunu ve 50 kuzusu bulunan Mehmet Bilben, "Zavallı kuzu, iki gözü görmemesine rağmen yaşama tutunuyor. Her şeyin başı sevgi annesinin sevgisi ile ayakta duruyor, benim sevgimle büyüyor. Bu kuzuya yaşadığı sürece bakacağım. İnsanın vicdanı parçalanıyor" dedi.

Bilben yavru kuzunun annesinin de ayakları ile yardımcı olduğunu anlatarak, "Bu kuzunun annesi de yavrusunun görmediğini hissetmiş herhalde. Yavrusu yanına gelince ayaklarıyla yardımcı oluyor. Yavrusunu bulamayınca 'me'lemeye başlıyor, yavrusunu bulup doyurmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Bilben yaklaşık yarım asırdır hayvancılıkla uğraştığını fakat daha önce gözleri görmeyen bir hayvan ile karşılaşmadığını da sözlerine ekledi.

Hayvanı inceleyen Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil ise yavrunun görmemesinin A vitamin eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, "Bu yavrunun gözlerinin görmemesi anne karnında A vitamin eksikliğine bağlı olarak oluşan bir rahatsızlıktan kaynaklanmış. Doğum sonrası bakar körlük oluşur. Tedavisi çok zor. Yavru dünyaya geldikten sonra tedavisi yok denilebilecek kadar azdır. Gözlerinin görmesi için yüzde 5 yada 10 gibi bir ihtimal var" ifadelerini kullandı.

Benzer durumlarla karşılaşılmaması için uyarılarda da bulunan Yıldızgil, "Üreticinin gebe hayvanlarına A vitamini vermesi ile benzer durumların önüne geçilebilir . Küçük baş hayvanlarda çok rastlamadığımız bir olay. Daha çok meraya bağlı besleme yapıldığından A vitamin eksikliği pek olmuyor" diye konuştu. - GAZİANTEP