Gözler Pazartesi toplanacak Kabine'ye çevrildi! Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor

Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artarken gözler Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Kritik toplantıda başta hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere pek çok yeni önlemin alınacağı ifade edildi.

Türkiye'de koronavirüs salgınında her geçen gün yeni rekorlar geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıkarken, Pazartesi günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında ciddi yasakların gelmesi bekleniyor. Ortaya çıkan yeni iddialara göre, hafta sonu tam karantina beklenirken, hafta içi ise saat 20.00 ile sabah saat 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANI KOCA UYARMIŞTI

Koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hasta sayısında büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm vaka sayılarını paylaşmıştı.

Bakan Koca'nın tüm vaka sayılarını açıklamasının ardından günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin uygulanabileceğinin altını çizmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Cuma namazı sonrası Üsküdar'da yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

KABİNE TOPLANTISINDA BU TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre günlük vaka sayısının 30 binin üzerine çıkması ve vefat sayısının 182'ye gelmesi ile birlikte Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında yeni tedbirler masaya yatırılacak. Alınacak tedbirler içinde en merak edileni ise sokağa çıkma yasağı ile ilgili oldu. Bilim insanları vaka sayılarının artması sonrası tam karantina uygulanması gerektiğini belirtirken, Kabine'den ise farklı bir karar çıkması bekleniyor.

HAFTA İÇİ DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden hafta sonları bütün gün sokağa çıkmanın kısıtlanması ve hafta içi ise 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararı çıkacağı iddia edildi.

İŞTE MASADAKİ YENİ ÖNLEMLER

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden sokağa çıkma kısıtlaması kararı dışında başka yeni tedbirlerin de çıkacağı iddia ediliyor. Bunların arasında oteller, berber ve kuaförler ile tüm mekânların kapanması ve seyahat yasaklarının gelmesi bulunuyor. Büyükşehirlere giriş ve çıkışların kapatılacağı belirtilirken, havalimanlarının uluslararası uçuşlara kapanmasının da alınacak diğer önlemler arasında yer alacağı gelen haberler arasında yer alıyor.