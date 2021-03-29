Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir

Artan vaka sayıları sonrasında tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Özellikle 1 Mart itibari ile başlayan normalleşme süreci boyunca yaşanan vahim artışın gözler önüne serildiği grafik, kısa süre içerisinde başta İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde tam kapanmaya gidilebileceğini gösterdi.

Bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Masada ise kontrollü normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi ve yaklaşan Ramazan ayında alınabilecek tedbirler olacak.

KORKUNÇ ARTIŞ GRAFİKLE ANLATILDI

Birçok ilde vakalar, 1 Mart itibari ile başlayan "Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci" sonrasında artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan günlük vaka sayısı 1 Mart 2021'den bu yana üçe katlandı. O günlerde 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı dün açıklanan verilerle birlikte neredeyse 30 bine dayandı. Bu süreci gösteren ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan grafik ise bugünkü Kabine'den sert tedbirlerin çıkacağı sinyallerini verdi.

İşte o grafik:

TAM KAPANMA İHTİMALİ OLAN İLLER

Kabine toplantısında özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi ele alınacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

TOPLANTIDA ELE ALINACAK DİĞER KONULAR

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.