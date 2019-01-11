Gözetimsiz Sınav" ile Öğrencilere "Milli Değerler" Aşılanıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması hayata geçirilerdi.

Şeker Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen uygulamayla öğrenciler, kendilerine yapılan bilgilendirmenin ardından gözetmensiz olarak sınava tabi tutuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın kendileri ve öğrenciler açısından son derece önemli ve verimli olduğunu söyledi.

Uygulamaya iki okulda başladıklarını ancak kısa sürede ilçedeki tüm okullara yaygınlaştıracaklarını belirten Davu, "Projeye, Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir programda, 'Gözetimsiz sınava var mısınız?' söylemiyle başladı. Biz de 'Suluova'dan biz varız' diyerek uygulamaya başladık. Geleceğimizin teminatı olan gençlere güveniyoruz. 2023 vizyonunda bu gençlerle olacağız. Bu projeyle milli değerlerimizi, milli ahlakımızı ön plana çıkarmaya çalıştık." dedi.

Uygulamayla çocuklara sorumluluk duygusunu aşılamayı, öz güvenlerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını da anlatan Davu, farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zafer Türkmen de uygulamadan çok iyi sonuçlar aldıklarını aktararak, "Projeyle öğrencilere milli değerlerimiz olan, dürüstlük, samimiyet, hak ve adalet gibi kavramları aşılamaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirebilirsek yarınlarımızın çok daha güzel olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şeker Ortaokulu öğrencilerinden İrem Öztürk de öğretmenlerinin kendilerine güvenlerinden dolayı son derece mutlu olduklarını vurgulayarak, "Biz kendimize güveniyorduk zaten. Öğretmenlerimizi derste dinliyorduk, sonra tekrar yapıyorduk. Öğretmensiz sınavın diğer sınavdan hiçbir farkı olmadı. Öğretmenlerimize bizlere güvendikleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA