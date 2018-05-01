Gözel'den Samsat İlçesine Ziyaret

Samsat İlçesine ziyarette bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Erkan Gözel, AK Parti İlçe başkanı Hasan Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan depremin kendilerini çok üzdüğünü ancak can kaybının olmayışına çok sevindiklerini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Aday Erkan Gözel, 5.1 büyüklüğündeki depremin ilçe halkına ikinci bir deprem yaşattığını söyledi.

Erkan Gözel, "Geçtiğimiz yıl Samsat ilçesinde bir deprem yaşanmıştı. O günden bugüne devletimiz anında deprem bölgesine ulaşarak devletimizin bütün imkanlarını seferber etmiştir. Son geldiğimiz nokta itibarıyla evleri depremde zarar gören aileler konteynerlere yerleştirilmiştir. Aradan geçen zaman zarfında yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde yeni evler yapılmasına karar veridi ve yakın bir zamanda temel atıldı. Ancak geçtiğimiz hafta içerisinde sabaha karşı saat 03.35'te yeni bir depremle karşı karşıya kaldık. 5.1 şiddetinde meydana gelen deprem Adıyaman'da da hissedildiği gibi, Samsat ilçemizi yine çok etkiledi ve ilk depremde küçük hasar alan binaların çoğu yıkıldı. Bizlerde Samsat ilçemize giderek AK Parti ilçe başkanımız Hasan Erdem'e geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah kimseye bu tür afetler yaşatmasın. Devlet büyüklerimiz deprem sonrası Samsat ilçemize gelerek gerekli incelemeleri yapıp, yapılması gerekenlerle ilgili talimatlarını verdiklerini biliyoruz. Devletimiz büyük bir devlet ve Allah'ın izniyle Samsatlı hemşehrilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir an önce çözeceklerine inancımız tamdır. Milletvekillerimizde bu konuyla yarın ilgilenmekteler, kısmet olursa önümüzde 24 Haziran'da bir seçim var ve seçilecek olan Milletvekillerimizde aynı titizlikle bu konuyu yakından takip edeceklerdir. Tekrar ilçemize ve ilimize geçmiş olsun" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem ise, "İlçemizde yaşanan deprem sonrası gerek devletimiz, gerekse de bütün hemşehrilerimiz anında yanımızda oldular. Son yaşanan depremle ilgili hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması tamamlandı. İnşallah devletimiz tez zamanda bir karar vererek, binaların yapımına başlayacaktır. Bugün bizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı kardeşimiz Erkan Gözel'e teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimizi aktif siyasetin içinde görmek bizleri mutlu ediyor. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN