Gözde Yılmaz kimdir? Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz kimdir?
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Gözde Yılmaz kimdir? Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz kimdir?

Tuba Büyüküstün'den iki tane kızı olan oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın 3 yıldır aşk yaşadığı menajer Gözde Yılmaz'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Peki, Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz kimdir?

Gözde Yılmaz kimdir? Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz kimdir?
15.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:04

2017 yılında ikiz çocuklarının annesi Tuba Büyüküstün ile boşanan Onur Saylak, bir süredir menajer Gözde Yılmaz ile aşk yaşıyor. Karantina sürecini birlikte geçiren çiftin bebek beklediği magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan gelişme sonrası Gözde Yılmaz kimdir? Onur Saylak'ın sevgilisi Gözde Yılmaz kimdir gibi soruların yanıtları merak edildi.

GÖZDE YILMAZ KİMDİR?

Medya sektöründe kariyerine devam eden Gözde Yılmaz meslek hayatına muhabir olarak başladı. Muhabirlik mesleğini 2008'e kadar devam ettirirken bir yandan da Kültür Üniversitesi'nde Radyo-Televizyon ve Anadolu Üniversitesi'nde de Halkla İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam etti.

2008 yılında ID'ye katılan Gözde, şirketin ve temsil ettiği sanatçılarla beraber film ve dizilerin basın danışmanlığı görevlerini üstleniyor.

Onur Saylak ile ilişki yaşayan Gözde Yılmaz, 2017 yılından bu yana ilişkilerine devam ediyor. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen Onur Saylak ile Gözde yılmaz çifti, 2 senedir Saylak'ın Bağdat Caddesi'ndeki evinde oturuyorlar.

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