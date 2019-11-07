07.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:50

Op.Dr. Şeyda Atabay, gözde kırma kusurlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Gözde kırma kusurları en sık rastlanılan ve direkt olarak görme kalitesini bozan ve tedavisini en kolay yaptığımız göz hastalıklarının başında gelir. Gözde kırma kusuru denildiğinde miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi varlığından bahsetmiş oluruz. Bu durumlar tek tek olabildiği gibi mix şekilde de olabilmektedir. Gözde kırma kusuruna neden olan durum, çoğunlukla göze gelen ışığı kırma özelliklerine sahip olan kornea ve mercekteki kırma gücündeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. En sık rastlanan ve çoğunlukla genç ve orta yaşlarda daha sık karşımıza çıkan miyopi de sorun uzağı görememedir. Miyop kişiler uzağı çok bulanık görürlerken yakını çok rahat bir şekilde görmekte ve okuyabilmektedirler. Burada sorun gözün kırıcılığının fazla olmasından kaynaklanır. Göz aksının yani gözün uzunluğunun artması da miyopiye bir sebeptir. Göz aks uzunluğuna bağlı oluşan miyopiler genelde çok küçük yaşlarda ortaya çıkmaktadırlar ve genelde 10 numara civarı ve üzerinde bozukluğa sebep olmaktadırlar. Yoğun olarak yakın çalışmalar, günümüzün bilgisayar tablet telefon kullanım sürelerinde artış miyopiyi tetiklemektedir. ve özellikle küçük yaşlarda miyopi oluşmasına neden olmaktadır. Yapay ışık aydınlatması olan alanlarda çokça vakit geçiren çocuklarda miyopi riski artmaktadır" dedi.

Hipermetropinin çoğunlukla erken çocuklukta ortaya çıktığını ifade eden Op.Dr. Atabay, "Yeni doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 90'ı hipermetrop olarak doğarlar ve bu durum çocuk büyüdükçe düzelir. Çoğunlukla tedavi gerektirmez. Ancak bazı dururlarda hipermetrop dereceleri çok yüksektir veya iki göz arasında numara farklılığı yüksektir. Bu durumlar mutlaka tedavi edilmelidir. Okul çağındaki hipermetropi ayrıca önem taşır. Bu dönemde ders çalışmaya isteksizlik, çabuk yorulma, ders çalışırken çabuk sıkılma, okurken satır atlamalar, gözlerde kızarıklık veya gözlerde çeşitli tik olan çocuklar hipermetropi açısından mutlaka araştırılmalıdır. Eğer gözde herhangi bir tembelliğe neden olmuyorsa ve çok yüksek değilse bir süre sonra bu hipermetropi rahatlar ve problem oluşturmaz. Ancak 40 yaş sonrası göz merceğindeki değişiklikler sonucu hipermetropi daha sıklıkla karşımıza çıkmaya başlar. Astigmatizma bir diğer kırma kusurudur. Göze gelen ışınların aynı noktada toplanmayıp dağılması neticesinde görmede sorunlar oluşturmaktadır. Özellikle yoğun bilgisayar çalışanları ve gece araba kullanıcılarında bu sorun çok rahatsız edicidir. Astigmatizmanın sebebi kornea, mercek veya optik sinir bozukluklarıdır. ve genelde astigmatizma numarası yıllar içinde çok fazla değişiklik göstermez. Astigmatizmada değişiklikler gözlediğimiz hastalarımızda çok daha farklı göz hastalıkları olması açısından incelenmelidir. 40 yaş üzerinde ortaya çıkan ve oldukça rahatsız edici diğer bir durum yakın görme bozukluğu asıl adıyla presbiyopidir. 40 yaş üzerinde göz kaslarındaki zayıflamalar ve esnekliğin bozulmasına bağlı yakın görme için akomodasyon dediğimiz işlevin yapılamamasına bağlı gelişir. Yaşla ilerler. Yaklaşık 55 yaşına kadar yakın numara artar ve daha sonra çok fazla değişmez. Tüm refraksiyon bozuklukları özelliklerine göre gözlük, kontakt lens, eximer lazer cerrahileri, göz içi refraktif lens değişimleri ile tedavi edilebilir. Hastanın yaşına, mesleğine, hastalığının özelliğine ve göz yapısına göre doğru tedaviyi hastamızla birlikte karar vererek gerçekleştirmekteyiz" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA