Gözde Hastanesinde Tıp Bayramı Kutlandı

Gözde Sağlık Grubu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, hastanede görev yapan doktor ve sağlık personeline yemek verdi.

Yemek programında günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Karaman, 14 Mart'ın kendilerini için önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Karaman, doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ederek, kendileri için önemli olan bu günde geleneksel olarak bir araya geldiklerini söyledi. Karaman, "Gecesi gündüzü olmayan bir mesleği icra ediyoruz. 24 saat mesaisi olan bir meslek ki her an göreve çağırılabilirsiniz. Emanet tarzda bir uyku uyuyorsunuz. Neticede doktorda bir insan, bazen meslek mensubu arkadaşlarımız yorgun ve stresli olarak çalışıyor. Vatandaşlarımızın da anlayışlı davranmaları lazım. Biz zora talip olduk. Hekimlik zora, acıya, huzursuzluğa, rahatsızlığa talip olmaktır. O anlamda herkesten de anlayış bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA