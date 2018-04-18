Gözaltındaki Zanlının Silahlı Saldırıda Öldürülmesi

Gaziantep'te gözaltındayken hastaneye sağlık kontrolüne götürülen zanlıyı vuran genç ile ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan babası adliyeye sevk edildi.

Hakkında "hakaret" suçundan arama kararı bulunan zanlı Uğur Bakır'ı sağlık kontrolü için getirildiği hastane önünde silahla ateş ederek öldüren A.T. (17) ve ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan babası İ.T'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı A.T'nin emniyetteki ifadesinde, hastaneye babasının kullandığı arabayla geldiğini, Uğur Bakır'ı ağabeyinin katil zanlısı zannettiği için silala ateş ederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gaziantep'te dün gözaltındayken hastaneye sağlık kontrolüne götürülen Uğur Bakır'ı (38), Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde polis aracından indirildiği sırada silahla ateş ederek ölümüne neden olan A.T. ekiplerin takibi sonucu yakalanmıştı. Silahlı saldırıya uğrayan Bakır ise acil servisteki müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.