Gözaltındaki Şüpheliyi, Ağabeyinin Katili Sanıp Öldürmüş (3)

Gözaltındaki Şüpheliyi, Ağabeyinin Katili Sanıp Öldürmüş (3)

TUTUKLANDILARGaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup, öldüren A.T. (17) ile ona yardım ettiği öne sürülen E.D.

Gözaltındaki Şüpheliyi, Ağabeyinin Katili Sanıp Öldürmüş (3)

TUTUKLANDILAR

Gaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup, öldüren A.T. (17) ile ona yardım ettiği öne sürülen E.D. (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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