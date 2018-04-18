Gözaltındaki Şüpheliyi, Ağabeyinin Katili Sanıp Öldürmüş (2)

Gözaltındaki Şüpheliyi, Ağabeyinin Katili Sanıp Öldürmüş (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİGaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup öldüren A.T. (17) ile ona yardım ettiği öne sürülen E.D.

Gözaltındaki Şüpheliyi, Ağabeyinin Katili Sanıp Öldürmüş (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup öldüren A.T. (17) ile ona yardım ettiği öne sürülen E.D.'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

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