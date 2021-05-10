Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine tokat gibi sözler: Büyüyünce zalim mi olacağım dedin?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine tokat gibi sözler: Büyüyünce zalim mi olacağım dedin?

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere uyguladığı müdahalelerde onlarca kişi yaralandı. Çok sayıda genç bu eylemlerde gözaltına alınırken, İsrail polisinin yaka paça götürdüğü genç kızlardan birisinin ders gibi sözleri duyanları duygulandırdı. Genç kız, İsrail askerine dönüp "Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Çocuklarının büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Sen de büyüyünce zalim olacağım mı dedin?" ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. Bunun üzerine bölgede nöbete başlayan Filistinliler İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaştı. İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında onlarca Filistinli yaralandı.

"ÇOCUKLARININ ZALİMLERİN TARAFINDA OLMASINI İSTER MİSİN?"

Şam Kapısı'nda gözaltına alınan Filistinli gençlerden biri olan Meryem Afifi'nin İsrail askerine söyledikleri ise gündem oldu. Genç kızın askere söylediği ders gibi sözler şu şekilde: "Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim? Sen şu an ne hissediyorsun? Biliyorum sen de bir insansın, bir ailen var, belki çocukların var. Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Sen küçük bir çocukken geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin? Yanlış tarafta olmayı mı? Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Büyümeyi hayal eden ve rüya gören bir çocukken, istediğin bu muydu? Zalimlerin yanında olmak?

Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine tokat gibi sözler: Büyüyünce zalim mi olacağım dedin?
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine tokat gibi sözler: Büyüyünce zalim mi olacağım dedin? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:36:33. #1.14#

title