Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması başta üniversite öğrencileri olmak üzere bazı kesimler tarafından eleştirildi. Yapılan protesto gösterileri kapsamında gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olmadığı tespit edildi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması büyük tepkilere neden olurken, atama dün protesto edildi. Yüzlerce kişi üniversite önündeki eylemlere katılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü protesto gösterileriyle ilgili bir açıklama yaptı.

28 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan şahıslardan, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINANLAR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİ DEĞİL

13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili çalışmalar devam ederken; TRT'nin haberine göre, gözaltına alınan kişilerin Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olmadığı tespit edildi. Bu kişilerin dışarıdan destek için geldiği aktarıldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

NE OLDU?

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın yerine Prof. Dr. Melih Bulu getirildi. Bulu'nun, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına başta öğrenciler olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisine neden oldu. Üniversite önünde önünde toplanan kalabalık bu kararı protesto etti.