Göynük'te ev yangını

03.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylak köyünün Altıncılar Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Turhan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek Mehmet Eyi'ye ait eve de sıçrayan yangına müdahale ederek söndürdü.

Meydana gelen yangında, 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA