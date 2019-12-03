Göynük'te ev yangını
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Göynük'te ev yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

03.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28
Göynük'te ev yangını

'nun ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylak köyünün Altıncılar Mahallesi'nde yaşayan 'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek Mehmet Eyi'ye ait eve de sıçrayan yangına müdahale ederek söndürdü.

Meydana gelen yangında, 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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