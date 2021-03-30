Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı uzun zamandır gösteri yapamayan Cem Yılmaz, nisan ayında sevenleriyle buluşacak. 3 gün gösteri yapacak olan Yılmaz'ın biletleri 1 günde tükendi. Gösterisinin biletlerinin tükenmesiyle ilgili paylaşım yapan komedyen adeta havasını attı.