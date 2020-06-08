Gösterilerde Yaşlı Bir Kişiyi Yere Düşürüp Yaralayan Polisler Açığa Alındı Görüntülerde, New York eyaletinin Buffalo kentindeki gösterilerde, yaşlı bir kişinin polis memurlarının yanına giderek onlara bir şeyler söylediği görülüyor.

Görüntülerde, New York eyaletinin Buffalo kentindeki gösterilerde, yaşlı bir kişinin polis memurlarının yanına giderek onlara bir şeyler söylediği görülüyor. Ancak polisler 75 yaşındaki bu kişiyi itip yere düşürüyor. Olaya neden olan iki polis açığa alındı. Kaynak: DailyMotion.com