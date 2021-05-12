GOSB Başkanı Şimşek'ten bayram mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GOSB Başkanı Şimşek'ten bayram mesajı Açıklaması

GOSB Başkanı Şimşek'ten bayram mesajı Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında bayramların önemine vurgu yapan Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, "Bayramlar, her türlü küskünlüğün, kırgınlığın unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının üst seviyeye çıktığı, bizi biz yapan en önemli günler arasındadır. Müslümanlar olarak on bir ayın sultanı olan ve aynı zamanda rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayından sonra bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Şimşek, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramını KOVID-19 salgınının etkisinin devam ettiği bir ortamda kutladıklarına dikkat çekerek, "Salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl da Ramazan Bayramını çekirdek ailemizle kutlamak zorunda kalacağız. Aile büyüklerimizle, yakın akrabalarımızla ve dostlarımızla yüz yüze bayramlaşamayacağız.Sağlık her şeyden önce gelir. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlü tutarak ve pandemi tedbirlerine tam olarak uyarak salgının etkilerinin daha hafif bir şekilde hissedilmesini sağlamalıyız. Ramazan Bayramının dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yönelik şiddetin sona ermesine, insanlığın KOVID-19 salgınından kurtulmasına ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesine vesile olması dileğiyle İslam Aleminin bayramını tebrik ederim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazır! 96 bin personelin katılımıyla denetimler hız kesmeyecek
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazır! 96 bin personelin katılımıyla denetimler hız kesmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GOSB Başkanı Şimşek'ten bayram mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:59:37. #1.15#

title