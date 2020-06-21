Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılacak
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Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturma tamamlandı. Sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılacak
21.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi.

Sosyal medyada yer alan, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yapılan ve tepki çeken bazı davranışlarla ilgili görüntüler üzerine Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine bir koğuşta çekildiği anlaşılan ve 4-5 Haziran tarihlerinde sosyal medyada yer alan görüntülerdeki askerlerin kimlikleri tespit edilerek ilgili birlik komutanlarınca idari ve hukuki işlem uygulandı.

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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