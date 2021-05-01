Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı patates dağıtım videosu infial yarattı. Görüntülerde, bir gencin patates almaya çalışırken görevli tarafından boğazlandığı anlar tepki çekti. Pek çok kullanıcı olayla ilgili "Yazıklar olsun" yorumu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsülleri Ofisi, ihtiyaç sahipleri için patates ve soğan alımı yaptı. Ürünler ülkenin pek çok yerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderildi.

"BİR GENCİN GURURU BU KADAR YIKILMAZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşım üzerinden söz konusu dağıtımlardan birinde skandal bir olayın yaşandığını iddia etti. Bir gencin patates almaya çalışırken, kamyondaki görevli tarafından boğazlandığı görüntülere TikTok'ta yer verip, "Yazıklar olsun... Bir gencin gururu bu kadar yıkılamazdı" notunu düştü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntüleri izleyen kullanıcılardan tepkiler çığ gibi geldi. Sosyal medyada "Çok üzüldüm, o genç bulunmalı", "Verdiğiniz patates utandı ama siz utanmadınız" gibi yorumlar yapıldı.