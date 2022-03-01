Görüntüler Kiev'den! Rusya "Vuracağız kaçın" dedi, Ukrayna halkı trenlere akın etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümetin güvenlik servisine ve özel operasyon birimine bağlı tesisleri vuracağını açıkladı.

"ENFORMASYON SALDIRILARINI ÖNLEME AMACI TAŞIYOR"

Rus haber ajansları TASS ve Ria tarafından aktarılan açıklamaya göre, operasyonun Rusya'ya yönelik "enformasyon saldırılarını" önleme amacı taşıdığı belirtildi. Bakanlık, bu tesisler yakınında yaşayanlara da bu alanlardan ayrılma çağrısı yaptı.

YAŞLI, ÇOCUK DOLUP TAŞAN TRENLERE AKIN ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı saldırı uyarısının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Kiev merkez istasyonunda kaydedilen görüntüde, aralarında çok sayıda yaşlı ve çocuğun da bulunduğu kalabalığın "kaçmak için son şans" olduğu düşüncesiyle dolup taşan trenlere akın ettiği anlar yer aldı.