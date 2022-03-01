Görüntüler Kiev'den! Rusya "Vuracağız kaçın" dedi, Ukrayna halkı trenlere akın etti - Haberler

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Görüntüler Kiev'den! Rusya "Vuracağız kaçın" dedi, Ukrayna halkı trenlere akın etti

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümetin özel operasyon birimine bağlı tesisleri vuracağını açıklaması şehirde büyük panik yarattı. Kiev merkez istasyonunda kaydedilen görüntüde Ukrayna halkının yaşadığı panik ve kaçış anı kameralara anbean yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümetin güvenlik servisine ve özel operasyon birimine bağlı tesisleri vuracağını açıkladı.

"ENFORMASYON SALDIRILARINI ÖNLEME AMACI TAŞIYOR"

Rus haber ajansları TASS ve Ria tarafından aktarılan açıklamaya göre, operasyonun Rusya'ya yönelik "enformasyon saldırılarını" önleme amacı taşıdığı belirtildi. Bakanlık, bu tesisler yakınında yaşayanlara da bu alanlardan ayrılma çağrısı yaptı.

YAŞLI, ÇOCUK DOLUP TAŞAN TRENLERE AKIN ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı saldırı uyarısının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Kiev merkez istasyonunda kaydedilen görüntüde, aralarında çok sayıda yaşlı ve çocuğun da bulunduğu kalabalığın "kaçmak için son şans" olduğu düşüncesiyle dolup taşan trenlere akın ettiği anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Gam Inpla:

Zelenski ABD/ABnin gazina gelip ulkesini felakete surukledi. ABD roketini fuzesini ulkene sokma istegi zaten savasin olacaginin ilaniydi.

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