Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
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Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Selin büyük bir yıkıma uğrattığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden art arda ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. Evinin balkonundan sel anını görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği videoda, sulara kapılan bir kadının sürüklendiği tomruklar arasında kurtarılmayı beklediği anlar yer aldı. Ağaç parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan ve çevresindekilerden yardım isteyen kadının akıbeti ise henüz belli değil.

Kastamonu'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından sel baskınları yaşandı, birçok işyeri ve evi su bastı. Batı Karadeniz'de yaşanan sele ilişkin açıklama yapan Afet ve Acil Durum Başkanlığı, "Kastamonu'da sel sularına kapılan 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

İLÇEDEN ART ARDA ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Selden en fazla etkilenen ilçelerin başında ise hiç kuşku yok ki Bozkurt geliyor. Suların büyük bir yıkıma uğrattığı ilçeden art arda ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. Evinin balkonundan sel anını görüntüleyen bir vatandaşın telefonuyla kaydettiği videoda, sel sularına kapılan bir kadının sürüklendiği tomruklar arasında çaresizce yardım beklediği anlar yer alıyor.

AKIBETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

NTV'de yer alan habere göre, ağaç parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan kadının akıbeti ise henüz belli değil. Sosyal medya üzerinden videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yetkililerden yaşanan olaya ilişkin bir açıklama beklediklerini ifade ediyor.

Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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