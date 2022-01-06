Görüntü savaş alanına dönen Kazakistan'dan! Protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş - Haberler
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Görüntü savaş alanına dönen Kazakistan'dan! Protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Kazakistan'da akaryakıt zamlarının ardından halkın protesto için sokağa çıkmasıyla ülke adeta yangın yerine döndü. Hükümeti istifa ettiren protestolar sırasında güvenlik güçleriyle eylemciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Ülkeden gelen son görüntüler ise yaşanan gerilimin boyutunu iyiden iyiye gözler önüne serdi. Yayınlanan videoda gösterilerde hayatını kaybeden çok sayıda kişinin başlarından tek kurşunla öldürüldüğü görülüyor.

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor. Çok sayıda şehirde OHAL ilan edilirken, güvenlik güçleriyle eylemciler arasındaki çatışmaların şiddetini gitgide artırdığına dair görüntüler yağıyor.

Bölgeden gelen son görüntülerde protestolar sırasındaki gerilimin boyutu iyiden iyiye gözler önüne serilirken, yayınlanan bir videoda gösterilerde hayatını kaybeden çok sayıda kişinin başlarından tek kurşunla öldürüldüğü görülüyor. Hastane morgunda çekilen videoda, ceset torbaları içindeki çok sayıda cansız bedeninin başlarında açılan mermi izleri rahatlıkla görülebiliyor.

Görüntüler dünya gündemine bomba gibi düşerken Kazakistan polisi olaylara ilişkin yaptığı açıklamada gece Almatı şehrine bir saldırı gerçekleştiğini ve çok sayıda kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (3)
Demir Acer :Bastaki diktatör ermeni ordusunuda çağırmış siz ne Türk birliği nden bahsedersiniz, Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Ömer Bal:İnsanca bir hayat istiyorlar sadece... İnsanca bir hayat sunmak o kadar da zor olmasa gerek.. Cevap Yaz 14 43 Yayından Kaldır
muro:dusunun bi ,gezi olaylarinda bir kisiyi basindan vurulmus olarak .ben dusunemiyorum Cevap Yaz 37 22 Yayından Kaldır
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