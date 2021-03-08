Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti
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Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti

08.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:40

Samsun'da dün yaşanan ve ülke gündemine oturan kadına şiddet olayının yankısı hala sürerken, bugün yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'da bir kadının tartıştığı eşi tarafından yere yatırılıp darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Samsun'da E.M.'nın 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından yere yatırılıp öldüresiye dövülmesinin ardından, Başkent Ankara'da Mamak ilçesinde de bir kadın benzer şekilde eşi tarafından darbedildi.

YERE YATIRIP DÖVDÜ

Öğle saatlerinde Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda karı-koca oldukları öğrenilen çift, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinir krizi geçirdiği öne sürülen koca, eşini boğazından tutup yere yatırarak darbetmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonuyla görüntülenen olayda çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, ismi öğrenilemeyen kocaya engel olmaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen kocanın yerdeki eşine vurmaya devam etmesi dikkat çekti. Koca, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.

Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (20)
MUHAMMED: Bu tür olayların meydana gelmesinin en BÜYÜK NEDENİ İNSANLARIN İSLAMİYETİ TAM OLARAK BİLMEMELERİDİR!!!
Cevap Yaz 8 11 Yayından Kaldır
YUKARI BAKMAM BİR DAHA: Haklısın babuş
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KADİR: yanlışlıkla bastım dislike a like atacaktım
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