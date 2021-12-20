Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı - Haberler
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Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İzmir Karaburun'da bir evin bahçe duvarına çarpan kamyondan kaçmaya çalışan mülteci olduğu iddia edilen kişilerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Onlarca Afgan ve Pakistanlı kaçak sığınmacının ülkelerinden Karaburun Yarımadası'nda bulunan ilçeye nasıl geldikleri büyük merak konusu olurken, tartışma yaratan videoda vatandaşların tepkisiyle karşılaşan sığınmacıların sokak aralarına kaçmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

Son dönemde göçmen akınına uğrayan Türkiye'de çekilen bir video tartışmaların fitilini yeniden ateşleyeceğe benziyor. İzmir Karaburun'da kaydedilen görüntülerde bir evin duvarına çarpan kamyondan kaçmaya çalışan mülteci olduğu iddia edilen kişilerin görüntüsü büyük ses getirdi.

PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

80 kadar Afgan ve Pakistanlı kaçak sığınmacının ülkelerinden kaçarak İzmir'in Karaburun ilçesine nasıl geldikleri ve nereye gitmeye çalıştıkları büyük merak konusu olurken, vatandaşların kamyondan sokak aralarına kaçmaya çalışan sığınmacıları gördükleri anda yaşadıkları panik de kameraya saniye saniye yansıdı.

İZZET ÇAPA TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Gazeteci ve iş insanı İzzet Çapa'nın Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoda, kamyonetin brandasının altından kaçmaya çalışan sığınmacıların, mahallelinin verdiği tepkiyle panikleyerek sağa sola kaçıştıkları ve kimi zaman da yerlere düştükleri görülüyor.

Çapa'nın gündeme getirdiği görüntülere ilişkin paylaşımı şu şekilde;

"Burası Karaburun, İzmir… Bir evin bahçe duvarına çarpan kamyondan, yaklaşık 80 Afgan ve Pakistanlı kaçak sığınmacı çıkıyor. Afganistan nere, Karaburun nere! Oradan buralara nasıl geldi bunca insan… Buradan nereye gideceklerdi… "

Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (4)
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:A Haber : Sığınmacı diye ortalığı ayağa kaldıran chp'li yöneticiler bir kez daha yanıldı, Kamyondaki kişilerin Karaburun'a halı sahaya futbol oynamaya gelen işçiler oldukları tespit edildi :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Ryt:Gelin, gelin bir siz eksiksiniz:) Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
çokomelli :Bence bu yalan ya... Bakan Akar bile sınıra kadar gitti. "Denetleme yaptım. Hiçbir sıkıntı yok. Sınırlar bizim namusumuz, şerefimiz, onurumuz. Bizden habersiz sinek bile uçamaz." dedi ya.... Diğer devlet büyükleri aynı şekilde açıklama yaptı. Siz şimdi koskoca devlet büyüklerinin açıklmalarına mı inanmıyorsunuz? Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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