Görüntü İzlanda'dan! Başbakanı dinlemeyip patlayan volkanın önünde voleybol maçı yaptılar

İzlanda'da bir grup insan, Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı. Grup üyelerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem yarattı. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, 6 bin yıl aranın ardından patlayan ve lav püskürtmeye başlayan için yanardağ için "Herkesin uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" uyarısında bulunmuştu.