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Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Görümce ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Görümce ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beğenilen yerli filmler arasında Görümce geliyor. Başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece gibi isimlerin yer aldığı Görümce filminin konusu ve tüm oyuncuları merak ediliyor. Peki, Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Görümce ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

Görümce filmi bugün Star TV'de ekranlara gelecek. Film başlamadan önce filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Görümce ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Görümce filmi başrol oyuncuları kimler? Görümce filmi 2. si var mı? Görümce filmi ne zaman başlayacak? Görümce filmi hangi kanalda?

Görümce bugün 4 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecektir. Aynı şekilde 22:15'de tekrarı yayınlanacak.

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden haber siz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...

  • - Gupse Özay
  • - Buğra Gülsoy
  • - Eda Ece
  • - Zeynep Kankonde
  • - Danilo Zanna

Yönetmen: Kıvanç Baruönü Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Oyuncular: Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece, Zeynep Kankonde, Danilo Zanna

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016 (119 dk) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Senaryo: Gupse Özay

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Haber: Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Görümce ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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