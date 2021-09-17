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Görülmemiş olay...Önce çaldılar kaza yapınca geri getirip bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Görülmemiş olay...Önce çaldılar kaza yapınca geri getirip bıraktılar

Bursa'da park halindeki otomobili çalan hırsızlar kaza yaptıktan sonra geri getirip yerine bıraktılar.

Bursa'da park halindeki otomobili çalan hırsızlar kaza yaptıktan sonra geri getirip yerine bıraktılar. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Maksem mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü. Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.

Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı. - BURSA

Görülmemiş olay...Önce çaldılar kaza yapınca geri getirip bıraktılar

Görülmemiş olay...Önce çaldılar kaza yapınca geri getirip bıraktılar

Görülmemiş olay...Önce çaldılar kaza yapınca geri getirip bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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