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Görücü usulü evlendiğini açıkladı

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Görücü usulü evlendiğini açıkladı

'Eller Ağlatır', 'Vurur', 'Bir Mola Ver' ve 'Ay Batmasa' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Deniz Arcak, önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde görüntülendi. Yıllar sonra ortaya çıkan Arcak, "5 yıl önce görücü usulü evlilik yaptım" itirafıyla şoke etti. İşte detaylar...

FIRAT, MALATYA (Snob Magazin) - Bir süredir ortalarda gözürmeyen şarkıcı, beş yıl önce eşi Akgün Fırat'la görücü usulü evlendiğini söyledi. Henüz çocuğu olmadığını söyleyen şarkıcı "Çok tatlı ve komik bir kocam var. Ablamın sınıf arkadaşı, görücü usulü evlendik. Pişman da değiliz. Herkesin kendi alanı var öyle olunca işler yürüyor. Hayatımdan memnunum. Bana müziği bıraktı diyorlar ama ömrümde hiç bu kadar şarkı yapmamıştım" diye konuştu.

"Pazar müziğine tahammül edemiyorum"

Müzik sektörüne küsmediğini söyleyen Arcak, "Piyasanın içinde olmak için yanıp tutuşan biri değildim. Hayatta nereye evrildiysem oraya yöneldim. Halen müziği bırakmadım, beni dinleyebilirler. Yeni şarkılar yapıyorum, istediğim yerde sahneye de çıkıyorum. Piyasayı bıraktım sadece. Herkesin bildiği çok ortada olma halini bıraktım. Pazarda duyulan müzik belki daha kolay algılanır ama bazılarına tahammül edemiyorum. Öyle de bir iş yapmak istemiyorum. Niye yapayım ki beğenmediğim işi?" ifadelerini kullandı.

Deniz Arcak, "90'larla ilgili partilere gittiğimizde o dönemin ve benim şarkılarımın çalındığı duyuyorum. Vay moruk, ne şahane işler yapmışız diyorum" dedi.

Görücü usulü evlendiğini açıkladı

Görücü usulü evlendiğini açıkladı

Görücü usulü evlendiğini açıkladı

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