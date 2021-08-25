Görme engellilerin hayatı İnegöl Belediyesi ile kolaylaşacak

Engelsiz Şehir İnegöl hedefiyle engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, bu kez de görme engelli vatandaşlar için ''Akıllı Baston'' uygulamasını devreye aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK bünyesinde Akıllı Baston eğitimi alan 24 görme engelli vatandaşı ziyaret etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın göreve gelmesiyle birlikte Akıllı Şehir olgusu üzerine üretilen projeler kapsamında, görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Akıllı Baston projesi için de çalışmalar başlatıldı. Görme engelli vatandaşların şehirde kolaylıkla hareket etmesini sağlayacak, akıllı telefonlarla entegre olarak sesli ve titreşimli komutlarla engelli bireylerin gören gözü olacak projenin eğitimleri başladı. Başkan Alper Taban, Akıllı Baston kullanımı için eğitim alan görme engelli vatandaşları ziyaret ederek vatandaşlar ile denemeler yaptı.

EĞİTİMLER İNESMEK'TE VERİLİYOR

Görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak Akıllı Baston uygulaması için başvuru yapan 24 görme engelli vatandaş, İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İNESMEK)'te 23 Ağustos itibariyle eğitim görmeye başladı. İki hafta sürecek olan eğitim sonrası vatandaşlara cep telefonu ile birlikte akıllı bastonları teslim edilecek.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ALPER TABAN'A TEŞEKKÜR

İnegöl Belediyesi tarafından devreye alınan ''Akıllı Baston'' projesi için eğitim alan görme engelli bireyler, bu uygulama ile hayatlarının kolaylaşcağını ifade ederek Başkan Alper Taban'a teşekkür ettiler. Görme engelli vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden Başkan Alper Taban ile bir süre sohbet ettiler.

AKILLI BASTON NEDİR?

Ziyaret esnasında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Akıllı Baston projesinin görme engellilerin özgürlük alanlarını genişletmek için tasarlanmış bir proje olduğuna vurgu yaptı. Geliştirilen akıllı bastonun günlük yaşamda engelleri algılayarak uyarıda bulunabildiği, göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algıladığı ve uyardığı, aynı zamanda akıllı telefonla bağlanabilme özelliği sayesinde Bluetooth ile cep telefonundaki akıllı baston uygulamasına bağlanabildiğini kaydeden Taban, "Mobil uygulamalarla entegrasyonu da diğer önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Google Maps bunun ilk örneklerinden biri. Şarj ile çalışan Akıllı Baston, engelli bireylerimizin günlük yaşamını oldukça kolaylaştıracak. Engelleri ultrasonik sensör ile algılayan baston, titreşim motoruyla kullanıcıyı uyarıyor. Mobil uygulamaya entegre olan uygulamaların sağladığı servisler baston üzerinde bulunan touch pad ile telefonu cebinden çıkarmadan kontrol edilebiliyor. Bu Akıllı Baston, görme engelliler için geliştirilmiş dünyanın en yenilikçi akıllı bastonudur" dedi.

Kaynak: Bültenler