Görme engelliler için "Empati Yürüyüşü"

14.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:30

Manisa'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında gözlerini bantla bağlayıp ellerine beyaz baston alan vatandaşlar, yaklaşık 500 metre yürüyerek görme engellileri anlamaya çalıştı.

Manisa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından 7-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Empati Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Altı Nokta Körler Derneği ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte gözlerini bantla kapatan ellerine beyaz baston alan vatandaşlar, Manisa Valiliği'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yaklaşık 500 metre yürüyerek görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştı.

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan, "Beyaz baston bizim bu dünyadaki en büyük dostumuz. Bizle beyaz baston olmadan güvenli bir şekilde sokaklarda, otobüslerde hiçbir yerde hareket edemeyiz." dedi.

Etkinliği düzenleyen Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ da sevgisizliğin en büyük engel olduğunu dile getirerek "En büyük engel kalplerdedir. Burada çok küçük de olsa onların yaşadıkları problemleri algılayabilirsek, anlayabilirsek ve bunları insanlara anlatabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Kaynak: AA