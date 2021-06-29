Görme Engelliler B1 2. Lig 1. devre karşılaşmaları
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Görme Engelliler B1 2. Lig 1. devre karşılaşmaları

Görme Engelliler B1 2. Lig 1. devre karşılaşmaları
Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 Mart ayından bu yana ara verilen Görme Engelliler B1 2. Lig 1. devre karşılaşmaları, Tokat'ta başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 Mart ayından bu yana ara verilen Görme Engelliler B1 2. Lig 1. devre karşılaşmaları, Tokat'ta başladı.

Erbaa ilçesinde 8 takımın katıldığı müsabakaların başlaması dolayısıyla düzenlenen programa Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İlçe Sporu Rayif Ünal katıldı.

İlk karşılaşmanın başlangıç vuruşunu Karagöl ve Çağlar yaptı.

Müsabakaların 7 Temmuz'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Görme Engelliler B1 2. Lig 1. devre karşılaşmaları
Görme Engelliler B1 2. Lig 1. devre karşılaşmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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