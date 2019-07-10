Görme engelli öğrenciye diplomasını Kaymakam Kılınç verdi

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezince Açık Öğretim Lisesine kaydedilen Yalıhüyük Kaymakamlığı görme engelli yardımcı hizmetler personeli Hüdai Hüsamettin Yalın, 13 dönemde toplamda 205 kredi alarak lise diploması almaya hak kazandı.

Hüdai Hüsamettin Yalın'ın diplomasını İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç verdi.

Kaymakam Kılınç, "U¨lkemizde ve digˆer u¨lkelerde engellerin bas¸arıya engel olamayacagˆını ispatlayan birc¸ok insanımız mevcut. Peki, size soruyorum, biz neden bir Cemil Meric¸, Es¸ref Armagˆan ya da bir Edison olmayalım? Hayallere engel yok. Bizler bunu bas¸arabiliriz. I·steyen herkes bas¸arabilir. Uzun lafın kısası go¨remeyene go¨z, duyamayana kulak, yu¨ru¨yemeyene ayak olan Engelsiz Ac¸ıko¨gˆretim bu yolda yu¨ru¨meye devam et. Engelli kardes¸lerim senin sayende engellerini as¸ıp kos¸arak geliyor. Hayallerdeki engelleri kaldırdıgˆın ic¸in sana minnettarız. Diyecegˆim o ki engelli olmak hic¸bir s¸eye engel degˆildir. Yeter ki o¨n yargılarımızı kıralım. Onları ne zaman go¨rsek yardım eli uzatıp sevgi ve saygı c¸erc¸evesinde yaklas¸alım. Onların hayatlarını zorlas¸tırmak yerine kolaylas¸tırıp onları topluma kazandıralım.

Her s¸eyden o¨nce hepimizin birer engelli adayı oldugˆumuzu unutmayalım. Ne onlar bilebilirdi engelli olacaklarını ne de biz bilebiliriz olmayacagˆımızı. Kısacası go¨rmeyenlere go¨z, duymayanlara kulak, yu¨ru¨yemeyenlere ayak olun. Ama onlara engel olmayın." dedi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen diploma törenine Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Pınar Buluz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Metli ve Müdür Yardımcısı Mehmet Gökçe de katıldı.

Kaynak: AA