Görme engelli öğrencisinin madalya hayalini düzenlediği yarışla gerçekleştirdi

HATAY (AA) - Hatay'da görme engelli öğrencisinin koşuda madalya kazanma hayali olduğunu öğrenen beden eğitimi öğretmeni, düzenlediği yarışla bu hayali gerçekleştirdi.

Altınözü ilçesinde Tepehan Ortaokulunda 5. sınıf öğrencisi yüzde 90 görme engelli Melek İşçioğlu, küçük yaştan itibaren koşu yarışında madalya kazanma hayalini kurdu.

Öğrencisinin bu hayalini öğrenen beden eğitimi öğretmeni Mehmet Eskiocak, okulda sadece Melek'in katıldığı bir yarışma düzenledi.

Eskiocak, bugüne kadar herhangi bir koşu yarışında yer almamış öğrencisinin zorluk yaşamaması için yarıştan önceki iki gün de antrenman yaptırdı. Antrenmanın ardından İşçioğlu ve öğretmeni Eskiocak, el ele tutuşarak arkadaşlarının tezahüratları altında okul çevresindeki yaklaşık 100 metrelik parkurda koştu. Koşu sonunda Eskiocak, İşçioğlu için hazırladığı madalyayı öğrencisinin boynuna takarak hayalini gerçekleştirdi.

Eskiocak, AA muhabirine, İşçioğlunu'nun kendisine hayalinden bahsettiğinde bunu gerçekleştirmeye karar verdiğini belirtti.

Melek İşçioğlu'nun koşmaya başladığında çok heyecanlı olduğunu ifade eden Eskiocak, "Melek ayarladığımız parkurda koşmaya başladı. Arkadaşlarıyla hazırlamış olduğumuz alana girdiğinde bütün arkadaşlarının desteğini duydu, heyecanlandı. Özellikle madalyasını aldığında gözlerinin dolduğunu gördüm. Bir öğrencinin hayalini gerçekleştirmiş olmak bir öğretmen için en büyük ödüldür. Biz öğretmenler olarak onunla çok gurur duyuyoruz umarım yolu açık olur." dedi.

İşçioğlu da hayalini gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlerinin, ailesinin ve arkadaşlarının sürekli kendisine destek olduğunu belirten İşçioğlu, şunları söyledi:

"Öğretmenlerime ve bana destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben koşuya katılmaya çok meraklıydım ve hayalimdi zaten. Öğretmenime 'Beni de koşuya alın' dedim. Öğretmenim de uygun gördü ve 2 gün boyuncu koşu antrenmanlarına katıldım. Ben çok mutlu oldum. Madalya kazanmak müthişti ve benim gözlerim yaşardı. Öğretmenlerimin hepsi beni çok mutlu ettiler."

Meleğin annesi Rukiye İşçioğlu da kızının sürekli kendisine hayalinden bahsettiğini belirterek, telefonunda kızının koşu videosunu gördüğünde duygulandığını, ağladığını ve gururlandığını söyledi.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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