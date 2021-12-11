Görme engelli Murat, çatal kaşıkla ritim tutarak başladı, şimdilerde 4 enstrüman çalıyor

ÇORUM'da yürüme ve görme engelli Murat Coşkun (20), çatal kaşıkla ritim tutarak başladığı müzik hayatında hiçbir eğitim almadan org, saz, darbuka ve flüt çalmayı öğrendi. Kendi çabalarıyla hiç görmediği 4 farklı enstrümanı çalıp türküler seslendiren Coşkun, yeteneğiyle ilgi görüyor.

Hanife ve Osman Coşkun çiftinin doğuştan görme engelli oğulları Murat Coşkun, geçirdiği kemik hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Tüm olumsuzluklara karşın Coşkun, yaşam sevinci hiç kaybetti. Coşkun, evde duyduğu çatal ve kaşık seslerinden esinlenip müziğe merak sardı. Babasının aldığı sazı kendi kendine çalmayı öğrenen Coşkun, zamanla deneme yanılma yöntemiyle org, darbuka ve flüt çalmaya başladı.

Murat Coşkun'un annesi Hanife Coşkun ise, "Küçüklüğünde cam kemik hastalığı olduğu için çok kırıldı, hastanelerde çok kaldık. Allah'a şükür şimdi çok iyi, her şeyle uğraşıyor. Hayata bağımlı, o ne isterse ben de elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorum. Mutluyum onunla gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.