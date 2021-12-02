Görme engelli Elif resim yaparak huzur buluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası ve yüzde 50 görme engelli Elif Aktan, yaptığı birbirinden güzel resimlerle hayata tutunuyor.

Elif Aktan (30), annesi Cemile ve babası Sedat Aktan tarafından 2014 yılında Babaeski Halk Eğitim Merkezinde açılan yağlı boya resim kursuna yazdırıldı.

Yaklaşık 7 yıldır ailesinin yardımıyla evinde yağlı boya resimler yapan Aktan, geçen yıl ilk sergisini açtı.

Elif Aktan, AA muhabirine, çok sevdiği resim çizmeye 2014 yılında başladığını söyledi.

Resim yaparken kendisini çok iyi hissettiğini belirten Aktan, "Resim çizerken sanki başka bir dünyaya, renklerin dünyasına giriyorum. Bu dünyada değilmişim gibi hissediyorum." dedi.

Aktan, çizdiği resimlerle hayallerini tuvale yansıttığını, bu durumun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Engellilere sosyal etkinliklere katılma tavsiyesinde bulunan Aktan, "Kendilerini eve kapatmasınlar. Engeller aşılabilir yeter ki çabalayalım. Ben resimlerle dünyamı ve hayallerimi genişlettim. Herkes bunu başarabilir." diye konuştu.

"Kızım ilk doğduğunda yaşamaz dediler"

Anne Cemile Aktan ise yüzde 50 görme engelli kızı doğduğunda doktorların "yaşamaz" dediklerini, ancak kızının yaşama sıkı sıkıya bağlandığını anlattı.

Kızıyla birçok mutluluğa ve hüzne tanıklık ettiklerini, engelli annesi olduğu için kendisini özel ve şanslı hissettiğini vurgulayan Aktan, şöyle konuştu:

"O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Zorlandığımız zamanlar oluyor ama anne olduğum için bu zorlukları görmüyorum. Bugünümüze çok şükür. Mücadelemizi hiçbir zaman bırakmadık. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurslarına katılarak resim yapmayı öğrendi. Elif küçük şeylerle mutlu olabiliyor. Bizi hiçbir zaman kırmıyor."