Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görme engelli kadının evini yeniledi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görme engelli kadının evini yeniledi

Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görme engelli kadının evini yeniledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Evim Dünyalara Bedel" projesi kapsamında 83 yaşındaki Cennet Çelik'in evini yeniledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Evim Dünyalara Bedel" projesi kapsamında 83 yaşındaki Cennet Çelik'in evini yeniledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düztepe Mahallesi'nde oğluyla beraber maddi sıkıntılar nedeniyle zor şartlar altında yaşayan kadına yardım edildi.

Dairenin öncelikle boya ve badana eksiği tamamlandı. Ardından elektrik ve musluk tadilatlarına girişilerek halı, çekyat, beyaz eşya ve soba temin edildi.

Ayrıca aileye topraksız tarım ürünü verilirken, düzenli olarak günlük yemek desteği verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olası ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Evlerde huzur ve mutluluk istediklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Evlerimizde ulu çınarlarımızın bütün ihtiyaçlarını giderecek evde bakım sistemini güçlendirmek istiyoruz. Evim Dünyalara Bedel böyle bir proje. Bu proje kapsamında oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Gelip ihtiyaçlı ailelerin öz bakımları karşılanıyor. Evin temel ihtiyaçları da keza karşılanıyor. Bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre düzenli yardımlar yapılıyor. Şimdi işte cennet annemizin yanındayız. Cennet annemizin duasını aldık. Belediye, doğumdan ölüme herkesin duasını alma yeri. Rabbim dua kapımızı hep açık tutsun. Yaşlılarımızın duasını almayı nasip etsin."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görme engelli kadının evini yeniledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görme engelli kadının evini yeniledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görme engelli kadının evini yeniledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görme engelli kadının evini yeniledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi görme engelli kadının evini yeniledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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