Görkem Yeltan, kısıtlamanın olduğu gün evine giren hırsıza isyan etti: Ne halt etmeye biz evdeyken burnumuzun dibinde dolandınız?

Ünlü oyuncu Görkem Yeltan, evine giren hırsıza "Biz virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?" diyerek seslendi.