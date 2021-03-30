Görkem Uludüz kimdir? Görkem Uludüz kaç yaşında? Görkem Uludüz biyografisi nedir?

30 Kasım 1982 yılında Ankara'da Türk girişimci, medya yapımcısı, televizyoncu ve iş insanı olan Görkem Uludüz kimdir? Görkem Uludüz kaç yaşında, nereli? Görkem Uludüz mesleği, hayatı ve biyografisi nedir?

30 Kasım 1982 yılında Ankara'da Türk girişimci, medya yapımcısı, televizyoncu ve iş insanı olan Görkem Uludüz kimdir? Görkem Uludüz kaç yaşında, nereli? Görkem Uludüz mesleği, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÖRKEM ULUDÜZ KİMDİR?

Dr. Görkem Uludüz 30 Kasım 1982 yılında Ankara'da Türk girişimci, medya yapımcısı, televizyoncu ve iş insanıdır.

EĞİTİM HAYATI

2001 Kalaba Anadolu Lisesinden mezun olmuştur.

2002-2004 yılları araasında Universitat Bayreuth (Almanya)'da İşletme/Ekonomi okumuştur.

2004-2006 yılları arasında Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen/Nürnberg (Almanya)'da Ekonomi ve Sosyoloji çift dal yüksek lisans yapmıştır.

2006-2009 yılları arasında University of Hertfordshire (İngiltere)'de Finans üzerine doktorasını tamamlamıştır.

PROJELERİ

2019 yılında Uludüz Medyayı kurmuş ve halen kurumun Genel Müdürlüğünü yapmaktadır. Şarkıcı Deniz Cem'in menejerliğini üstlenmiş ve 'Tamam Tamam' projesini gerçekleştirmiştir.

Haziran-Ağustos 2020 tarihleri arasında Beyaz TV de, 24 Ekim 2020 tarihinden itibaren ise Acun Medya bünyesindeki TV 8.5'da yayınlanan 'Şöhretler Sahada' programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaktadır.

ÖDÜLLERİ

Göktürk Dergisi Yılın En İyi Medya Girişimcisi.

KİTAPLARI

Religionssoziologie, Islam und die Rolle der Frau im Islam; 2006

PROJELERİ

Tamam Tamam; Şöhretler Sahada