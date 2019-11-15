Görgü tanığı göçük sırasında yaşanan dehşet anlarını anlattı
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Görgü tanığı göçük sırasında yaşanan dehşet anlarını anlattı

Gaziantep'te cami inşaatında meydana gelen göçük sonrası bir görgü tanığı dehşet anlarını anlattı.

15.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:53
Görgü tanığı göçük sırasında yaşanan dehşet anlarını anlattı

'te cami inşaatında meydana gelen göçük sonrası bir görgü tanığı dehşet anlarını anlattı.


Görgü tanığı o anları anlatarak, enkaz altındaki mühendis Küçükcan'ı gördüklerini, onu kurtarmaya çalıştıklarını ancak ikinci göçükte kendilerinin de yaralandığını ifade etti. Kurt, göçük olduğunu fark ettiklerini ve yardım için camiye gittiklerini ifade ederek, "Göçük olduğunda biz de oraya gittik. Baktık ki tahtaların altında biri var. Yasin diye bir arkadaşla beraber gittik. Elinden tutup çıkarmaya çalıştık. Ancak ikinci göçük meydana geldi. Bu sırada biz de hafif yaralandık. Bir arkadaş gelip bizi çıkardı sonra ambulanslar bizi hastaneye götürdü. Göçük altındaki arkadaş ikinci göçükte tahtaların altında kaldı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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