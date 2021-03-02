Görevli kapıyı kilitleyince engelli genç okul bahçesinde mahsur kaldı
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Görevli kapıyı kilitleyince engelli genç okul bahçesinde mahsur kaldı

02.03.2021 02:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 02:32
Görevli kapıyı kilitleyince engelli genç okul bahçesinde mahsur kaldı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, bir okulun bahçesinde oynayan arkadaşlarının yanına giden engelli genç, görevlinin bahçe kapısını kilitlemesinin ardından bir süre mahsur kaldı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, bir okulun bahçesinde oynayan arkadaşlarının yanına giden engelli genç, görevlinin bahçe kapısını kilitlemesinin ardından bir süre mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sayesinde ulaşılan görevli kapıyı açarak genci dışarı çıkardı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Turgutlu'nun TEV Cemile ve Samiye Bayar İlkokulu'nda meydana geldi. 17 yaşındaki engelli genç  Ahmet Ay, okul bahçesinde oyun oynayan arkadaşlarını izlemek için yanlarına gitti. İddiaya göre, görevli Svetlana Özdoğan, bahçede oynayan çocuklara kapıyı kilitleyeceği söyleyerek, okuldan ayrıldı. Arkadaşlarının oyununu izledikten sonra eve gitmek istediği sırada kapının kilitli olduğunu gören Ahmet Ay, bir süre okul bahçesinde mahsur kaldı. Arkadaşları durumu itfaiye ve polise bildirdi. Okula gelen ekipler, görevli Svetlana Özdoğan'a ulaştı. Yeniden okula gelen görevli, kilitlediği bahçe kapısını açtı ve engelli genç bahçeden çıktı. Bahçeden çıkarılan Ay, "Arkadaşlarımın oyununu izliyordum. Görevli beni fark etmemiş, bir süre burada mahsur kaldım. Durumu polis ve itfaiyeye bildirdik. Onların ulaşmasıyla kapı açıldı" dedi. 


Görevli kapıyı kilitleyince engelli genç okul bahçesinde mahsur kaldı
Görevli kapıyı kilitleyince engelli genç okul bahçesinde mahsur kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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