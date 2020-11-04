Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar özeti!

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GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

En iyi niyetler çoğu zaman peşinizi bırakmaz. Mission: Impossible Yansımalar filminde Ethan Hunt (Tom Cruise) ve IMF ekibi (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) ile aşina olduğumuz bazı dostları (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) yolunda gitmeyen bir görevden sonra zamana karşı yarışmak zorunda kalır.

Filmde, Henry Cavill, Angela Bassett ve Vanessa Kirby bir kez daha yönetmen koltuğunda yapımcı Christopher Mc Quarrie'ın yer aldığı dinamik kadroya katılıyor.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: 2018/ A.B.D.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR KONUSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı 'Görevimiz Tehlike: Yansımalar' filminin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames yer alıyor.