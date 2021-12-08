Görevimiz Tehlike filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike filmi konusu, oyuncuları...

İzleyenleri ekrana bağlayan Görevimiz Tehlike filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tehlike filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tehlike konusu nedir, Görevimiz Tehlike oyuncuları kimler ve Görevimiz Tehlike özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TEHLİKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

1960'ların çok popüler tv dizisinden uyarlanan filmde, CIA benzeri bir gizli servisin ekip lideri Ethan Hunt, Prag'da gerçekleştirdikleri bir operasyonun ters gitmesi sonucu ihanetle suçlanır ve kendini temize çıkarabilmek için kaçar. Tek şansı, gerçek köstebeği bulmak ve planları ortaya çıkarmaktır.

Bunun için, Hunt ve güvendiği arkadaşlarından oluşan ekibi, CIA'nın merkezindeki yüksek güvenlikle korunan bir bilgisayar sistemine girmek zorundadır.

Yönetmen: Brian De Palma Oyuncular:Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno Tür: Aksiyon, Gerilim Yapım Yılı: 1996 (110 dk) Senaryo: David Koepp, Steven Zaillian

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