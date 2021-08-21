Görevimiz Tehlike 5 filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike 5 konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 5 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görevimiz Tehlike 5 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görevimiz Tehlike 5 konusu, özeti ve Görevimiz Tehlike 5 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görevimiz Tehlike 5 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Görevimiz Tehlike 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tehlike 5 filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tehlike 5 konusu nedir, Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları kimler ve Görevimiz Tehlike 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

IMF feshedilip Ethan açıkta kalınca ekip, Sendika adında son derece yetenekli özel ajanlardan oluşan bir örgütle karşı karşıya kalır. Bu iyi eğitilmiş ajanlar, hızla artan bir dizi terör saldırısıyla yeni bir dünya düzeni yaratmaya kararlıdır. Ethan, ekibini toplar ve bu hain şebekenin üyesi olup olmadığı belirsiz olan, dışlanmış İngiliz ajan Ilsa Faust ile güçlerini birleştirir. Ekip, bugüne kadarki en tehlikeli görevleriyle yüzleşir.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular:Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (131 dk) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Vizyon Tarihi : 31 Temmuz 2015 Cuma

Senaryo: Bruce Geller, Drew Pearce

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