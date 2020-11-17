Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 3 özeti!

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GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Tom Cruise, Ving Rhames, Keri Russell, Philip Seymour Hoffman, Bahar Soomekh

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2006 (126 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2006 Cuma

Senaryo: Alex Kurtzman, Roberto Orci

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİNİN KONUSU

Tom Cruise, Mission: Impossible III ile gizli ajan Ethan Hunt rolüne geri döndü. Üstelik bu kez karşısında bugüne kadar yüzyüze geldiği en zorlu düşmanı var. Yaptığı işlerden en küçük bir pişmanlık veya vicdan azabı duymayan uluslararası silâh ve bilgi sağlayıcısı Owen Davian'ın hakkından gelmek zorunda.