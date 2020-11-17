Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 3 özeti!
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Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 3 özeti!

17.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:01
Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 3 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görevimiz Tehlike 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görevimiz Tehlike 3 konusu, özeti ve Görevimiz Tehlike 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görevimiz Tehlike 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Görevimiz Tehlike 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tehlike 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tehlike 3 konusu nedir, Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler ve Görevimiz Tehlike 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Tom Cruise, Ving Rhames, Keri Russell, Philip Seymour Hoffman, Bahar Soomekh

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2006 (126 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2006 Cuma

Senaryo: Alex Kurtzman, Roberto Orci

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİNİN KONUSU

Tom Cruise, Mission: Impossible III ile gizli ajan Ethan Hunt rolüne geri döndü. Üstelik bu kez karşısında bugüne kadar yüzyüze geldiği en zorlu düşmanı var. Yaptığı işlerden en küçük bir pişmanlık veya vicdan azabı duymayan uluslararası silâh ve bilgi sağlayıcısı Owen Davian'ın hakkından gelmek zorunda.

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