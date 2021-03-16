Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tatil konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tatil özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görevimiz Tatil filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görevimiz Tatil konusu, özeti ve Görevimiz Tatil oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görevimiz Tatil filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Görevimiz Tatil filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tatil filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tatil konusu nedir, Görevimiz Tatil oyuncuları kimler ve Görevimiz Tatil özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir...

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular:Demet Akbağ, Zafer Algöz, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma

Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi