Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tatil konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tatil özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tatil konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tatil özeti!

16.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:48
Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tatil konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tatil özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görevimiz Tatil filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görevimiz Tatil konusu, özeti ve Görevimiz Tatil oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görevimiz Tatil filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Görevimiz Tatil filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tatil filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tatil konusu nedir, Görevimiz Tatil oyuncuları kimler ve Görevimiz Tatil özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir...

Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tatil konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tatil özeti!

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular:Demet Akbağ, Zafer Algöz, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Bilgin

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma

Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tatil konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tatil özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:52:36. #1.15#
title